Offenbach/Berlin (dpa) - Deutschland steuert auf ein sonniges und heißes Sommerwochenende zu. Heute sind Werte von bis zu 29 Grad möglich, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vor allem im Südwesten soll es warm werden. Gleichzeitig zieht weiter Regen durch das Land, gerade im Osten und Südosten könnte es auch wieder Gewitter geben.

Im Norden bleibt es am letzten Tag vor dem Wochenende eher kühler. Dort sind Höchsttemperaturen von 19 bis 24 Grad angesagt. Leichter Regen soll vom Vormittag an im Westen aufziehen und weiter in den Osten wandern. Dort sollen die Schauer am Nachmittag dann wieder abziehen. Einzelne Gewitter könnte es noch in Sachsen und im Südosten Bayerns geben. Berlin und Brandenburg sollen dagegen verschont bleiben - dort hatten Sturmböen am Donnerstag erneut Bäume und Äste zu Fall gebracht. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Am Wochenende steht heiteres Wetter bevor. Im Süden könnten die Temperaturen am Samstag laut dem DWD auf bis zu 34 Grad ansteigen. Die Sonne soll sich dort länger zeigen. Im Norden bleibt es bewölkt mit vereinzelten Schauern, doch auch hier wird es mit bis zu 26 Grad wieder wärmer. Ähnlich klingt die Prognose für Sonntag: Mit bis zu 35 Grad im Südwesten und bis zu 29 Grad im Norden legen die Temperaturen sogar weiter zu.

Auch in der kommenden Woche wird es der Prognose zufolge heiß. Die Temperaturen steigen weiter an, am Dienstag werden selbst in den Küstenregionen bis zu 30 Grad erwartet. Der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad wird wahrscheinlich am Mittwoch erreicht. Auch nachts liegen die Temperaturen vor allem in den Städten nicht mehr unter 20 Grad.