Ab Sonntag steigen die Temperaturen in Deutschland wieder deutlich an. Vor allem in der kommenden Woche soll es dann wieder mitunter schwere Gewitter geben.

Offenbach (dpa) - Nach einer Abkühlung und Gewittern in Teilen Deutschlands wird es schnell wieder sehr warm. «Ab Sonntag kehren hochsommerliche Temperaturen zurück», heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Vor allem am Dienstag und Mittwoch werden dann teilweise schwere Gewitter erwartet.

Zunächst aber werden in Norddeutschland am Sonntag etwa 26 Grad, im Südwesten um die 33 Grad erreicht. Im Südosten gibt es laut DWD etwas mehr Wolkenfelder. Und am Alpenrand ist das ein oder andere Gewitter am Nachmittag dabei.

Heißer Wochenstart

Und wie geht es zum Wochenbeginn weiter? «Am Montag dringen aus Westen feuchtere Luftmassen nach Deutschland vor», erklärt Meteorologe Markus Eifried. Besonders im Bergland könne es im Tagesverlauf teils gewittrige Schauer geben. Mit etwa 30 Grad im Norden und bis zu 37 Grad im Südwesten werde es schwül-heiß.

Die Nacht zum Dienstag sorge im Westen dann kaum für Abkühlung, entlang des Rheins werde vielerorts eine Tropennacht erwartet, hieß es.

Bis zu 38 Grad in Franken

«Am Dienstag werden sich in der schwül-heißen Luft Quellwolken bilden, und es entwickeln sich Gewitter, die kräftig sein werden», sagt der Meteorologe. «Zuvor werden mit Ausnahme des äußersten Nordens überall mehr als 30 Grad erwartet.». Im Süden und im südlichen Ostdeutschland seien verbreitet um 35 Grad, in Franken sogar bis 38 Grad möglich.

Und wo genau soll es gewittern?

Nach Angaben des DWD werden am Dienstag vor allem im Norden und Westen «häufig schwere Gewitter mit (extrem) heftigem Starkregen», Großhagel und schweren bis orkanartigen Sturmböen erwartet. Auch in den übrigen Gebieten seien einzelne starke Gewitter und örtliche Unwetter möglich.

Am Mittwoch gebe es dann vor allem im Osten und Südosten Unwetter durch schwere Gewitter mit heftigen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen.

Laut dem Wetterdienst gehen die Höchstwerte ab Mitte der Woche dann leicht zurück, es bleibt aber heiß.