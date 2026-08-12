Es wird richtig heiß – diese Werte sind möglich

Das heiße Ende der Woche kommt: Diese Temperaturen sagt der DWD für den Donnerstag und Freitag voraus.

Offenbach (dpa) – Eine Hitzewelle rollt auf Deutschland zu: Dabei sind Werte bis zu 39 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Erst einmal wird es am Mittwoch in der Nordhälfte heiter, vielfach sonnig, trocken und vergleichsweise frisch mit 20 bis 26 Grad. Sonst erreichen die Temperaturen 26 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.

Am Donnerstag gibt es im Norden vereinzelt Schleierwolken, sonst wird es sonnig. Von Nordost nach Südwest klettern die Temperaturen bereits auf 27 bis 37 Grad.

Der Freitag wird der absehbar heißeste Tag der Woche: Die Temperaturmaxima liegen dann bei 29 bis 39 Grad, nur an der See wird es etwas kühler. Im Westen und Südwesten sind dann auch Gewitter möglich.