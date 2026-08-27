Noch einmal zeigt sich der Sommer von der heißen Seite. Abkühlung ist in Sicht - doch der Wetterwechsel könnte es in sich haben.

Offenbach (dpa) – In weiten Teilen Deutschlands wird es heute noch einmal schweißtreibend warm – zum Abend hin drohen dann erste kräftige Gewitter. Eine Kaltfront setzt von Westen kommend der aktuellen Spätsommer-Hitze vorerst ein Ende. Mit dem Wetterwechsel kann es örtlich zu Unwettern kommen.

Wenige Tage vor dem meteorologischen Herbstbeginn am Dienstag (1.9.) steigen am Donnerstag die Temperaturen noch einmal kräftig an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte erreichen demnach zwischen 27 und knapp 34 Grad. An den Küsten wird es nicht ganz so warm. Verbreitet scheint die Sonne, in den meisten Regionen bleibt es trocken.

Wo Gewitter erwartet werden

Im Westen ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf, ab dem späten Nachmittag kann es bereits kräftig gewittern, zudem steigt die örtliche Unwettergefahr. Der DWD prognostiziert «ab dem Abend auf die Westhälfte übergreifend teils starke Gewitter mit Unwetterpotential durch heftigen Starkregen, Hagel und teils schweren Sturmböen.»

In der Nacht zum Freitag werden im Westen und der Mitte Deutschlands weitere kräftige Schauer und Gewitter erwartet, gebietsweise auch mehrstündiger gewittriger Regen. Örtlich hält die Unwettergefahr an. In der Osthälfte ist es der Vorhersage zufolge dann locker bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 19 und 14 Grad.