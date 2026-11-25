Ein Kind aus Schweinfurt soll von sechs Jugendlichen sexuell missbraucht worden sein. Handfeste Beweise gibt es bisher nicht, nur einen Anfangsverdacht.

Schweinfurt (dpa) - Die Ermittlungen im Fall eines mutmaßlich von sechs Jugendlichen missbrauchten Mädchens im fränkischen Schweinfurt stehen noch am Anfang. Weil es keine objektiven Beweismittel gebe, die die Aussage der 13-Jährigen stützten, seien die Verdächtigen auf freiem Fuß. «Bislang haben wir keinen Film gefunden, der dieses Geschehen darstellt», sagte Oberstaatsanwalt Markus Küstner von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Auch andere handfeste Beweise fehlten.

Seinen Angaben nach besteht der Verdacht, die Schülerin könnte im Januar 2025 mit zwei Jugendlichen sexuellen Kontakt gehabt haben. Nach Angaben des Mädchens soll dies einvernehmlich gewesen sein, sagte Küstner. «Da die Geschädigte zu diesem Zeitpunkt noch unter 14 Jahre alt war und die beiden Beschuldigten sie kannten, besteht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes.» Sexuelle Handlungen mit Kindern, also Menschen unter 14 Jahren, sind gesetzlich verboten.

Mutmaßliche Übergriffe womöglich gefilmt?

Im April 2025 sollen vier weitere Verdächtige das Kind in einer Wohnung vergewaltigt haben - das Mädchen habe ausgesagt, es sei dabei mit einem Messer bedroht und womöglich gefilmt worden. «In der Vernehmung gab die Geschädigte an, dass sie glaube, hierbei von einem der Beschuldigten oder möglicherweise einer weiteren, bisher unbekannten Person gefilmt worden zu sein», so Küstner. «Aktuell wurde ein derartiges Filmmaterial nicht festgestellt. Ob den Beschuldigten darüber hinaus bekannt gewesen ist, dass die Geschädigte unter 14 Jahre alt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.»

Aufgrund der Aussage des Mädchens seien am vergangenen Donnerstag die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht worden. Die sichergestellten elektronischen Medien würden nun ausgewertet. «Die Auswertung soll weitere Erkenntnisse zur Aufklärung der Tatvorwürfe liefern», hieß es in einer Mitteilung der Ermittler.

Keine Untersuchungshaft

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird wegen des Anfangsverdachts von Sexualstraftaten ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen kennen sich das mutmaßliche Opfer und ein Teil der Verdächtigen durch die Schule und aus dem gemeinsamen sozialen Umfeld. «Ob jeder der Beschuldigten die Geschädigte kannte, ist Gegenstand der Ermittlungen.»

Die Verdächtigen sind auf freiem Fuß. Untersuchungshaft wurde nicht beantragt, weil laut Staatsanwaltschaft kein dringender Tatverdacht gegen sie vorliegt. Auch enthalte das sogenannte Erziehungsregister bei keinem der Beschuldigten vergleichbare Eintragungen, die ähnlich der jetzigen Vorwürfe seien. Das Erziehungsregister ist ein staatliches Register, in dem bestimmte Entscheidungen nach dem Jugendstrafrecht erfasst werden.