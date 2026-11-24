Am Montag finden Einsatzkräfte in Kehl fünf Familienmitglieder tot in ihrer Wohnung, darunter drei Kinder. Viele Fragen sind noch offen, auch zur Ursache.

Kehl (dpa) - Nach dem Fund von fünf toten Familienmitgliedern in einer Wohnung in Kehl im Südwesten Baden-Württembergs ermitteln die Behörden zu den Hintergründen. Sollte es neue Erkenntnisse in dem Fall geben, werde man entsprechend die Öffentlichkeit informieren, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Offenburg. Die Feuerwehr geht davon aus, dass Kohlenmonoxid ausgetreten ist. Beim Betreten der Wohnung hätten die Warngeräte entsprechend angeschlagen. Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat dahintersteckt, ist noch offen.

Insgesamt sieben Menschen befanden sich in der Wohnung: Fünf Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren, ihr 46 Jahre alter Vater und dessen 74-jährige Mutter, die Großmutter der Kinder. Zwei der Kinder, ein Junge und ein Mädchen, überlebten schwer verletzt und wurden in Spezialkliniken gebracht. Wer sich wo genau in der Wohnung aufgehalten hat, war zunächst unklar.

Nachdem mehrere Kinder am Montagmorgen nicht zur Schule gekommen waren, ging eine Bekannte bei der Familie vorbei, um zu klingeln. Als niemand öffnete, wurde die Polizei und schließlich die Feuerwehr dazugeholt, die mit Schutzausstattung die Wohnung betrat und dort den tragischen Fund machte.