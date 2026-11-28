Vor der Küste Südkaliforniens bebt die Erde. Das Epizentrum liegt unweit des internationalen Flughafens von Los Angeles. Was bislang bekannt ist.

Los Angeles (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Großraum der US-Metropole Los Angeles erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des internationalen Flughafens von Los Angeles. Das Beben ereignete sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MEZ) in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern.

Gut zwei Stunden später meldete die US-Erdbebenwarte ein weiteres Beben der Stärke 4,5. Das Epizentrum lag demnach ebenfalls rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach.

Zunächst keine Verletzten oder größere Schäden

Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht, wie lokale US-Sender berichteten. Auch die Feuerwehr von Los Angeles teilte nach dem ersten Erdbeben mit, dass in der Westküstenmetropole keine Schäden an der Infrastruktur und keine Verletzten festgestellt worden seien. Nach dem zweiten größeren Beben nahmen die Beamten ihre Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen wieder auf. Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA teilte auf der Plattform X mit, es bestehe keine Gefahr für einen Tsunami.

Die Bürgermeisterin der US-Metropole Karen Bass rief die Bevölkerung auf X auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben.

Fenster am Flughafen zerbrochen

Größere Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am nahe gelegenen internationalen Flughafen von Los Angeles waren zunächst nicht erkennbar. Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete rund eine halbe Stunde nach dem ersten Beben lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen.

Auf Aufnahmen des US-Senders Fox News war allerdings zu sehen, wie Personal an dem Flughafen Scherben beseitigte, nachdem Fensterscheiben dort zerbrochen waren.