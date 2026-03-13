Viele Gebiete in der Türkei sind stark erdbebengefährdet. In der Nacht bebte die Erde in einer Provinz im Norden des Landes.

Tokat (dpa) – Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat in der Nacht zu Freitag die türkische Provinz Tokat im Norden des Landes erschüttert. Die Erschütterung war zudem in den benachbarten Provinzen Samsun, Amasya, Ordu und Sivas zu spüren, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad mitteilte. Das Beben habe sich um 3.35 Uhr in einer Tiefe von 6,37 Kilometern ereignet. Es gebe derzeit keine negativen Auswirkungen, hieß es. Die Schulen und Kindergärten bleiben für einen Tag in Tokat geschlossen, wie das Gouverneursamt von Tokat auf X mitteilte.

In der Türkei befinden sich zahlreiche sogenannte Verwerfungen, also tektonische Zerreiß- oder Bruchstellen im Gestein. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet.