Wie lange und wann dürfen Kinder Youtube Shorts sehen? Neue Funktionen sollen Eltern mehr Möglichkeiten zur Begrenzung und Überwachung bieten.

New York (dpa) – Eltern können auf der Videoplattform Youtube zukünftig stärker kontrollieren, ob, wie lange und wann Kinder Kurzvideos (Shorts) anschauen können. Auch werde es möglich sein, Pausen- und Schlafenszeiten einzustellen und es solle einfacher werden, mehrere Nutzerkonten für Minderjährige anzulegen und innerhalb der Youtube-App anzusteuern, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Mit dem Format Youtube Shorts konkurriert die Plattform unter anderem mit Tiktok. Youtube ist die weltweit größte Online-Videoplattform und eine Tochtergesellschaft von Google.

In vielen Ländern regt sich immer stärkerer Widerstand gegen die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige. Seit dem 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen.