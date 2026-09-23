Drei Bewaffnete stürmen eine Party und töten elf Menschen, darunter eine mutmaßlich schwangere Frau. War es eine Fehde zwischen kriminellen Banden?

Durban (dpa) – Bei einer Feier in Südafrika sind der Polizei zufolge elf Menschen bei einem Schusswaffenangriff verletzt worden. Drei bewaffnete Männer seien in der Nacht zum Mittwoch in ein Haus in der Ortschaft KwaMakhutha in der Nähe der südöstlichen Küstenstadt Durban eingedrungen und hätten das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Zehn Menschen sterben direkt am Tatort

Ersten Ermittlungen zufolge hätten 13 Männer und eine Frau, die vermutlich schwanger war, in dem Haus eine Feier abgehalten, als der Angriff stattfand. Zehn Personen starben laut der Polizei am Tatort, darunter die Frau. Ein viertes Opfer sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Nach den Tätern werde gefahndet. Das Motiv für den Angriff sei noch unklar, teilte die Polizei mit, verwies jedoch darauf, dass einige der Opfer der Polizei im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten bekannt gewesen seien. Eine Fehde zwischen rivalisierenden Gruppierungen könne nicht ausgeschlossen werden.