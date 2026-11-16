Viele flohen aufs Dach, andere riefen noch Freunde und Angehörige an. Elf Menschen sterben bei einem schweren Feuer auf Phuket. Was löste das Flammeninferno aus?

Patong (dpa) – Bei einem Brand in einem Geschäftshauskomplex auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind Medienberichten zufolge elf Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden verletzt, als in den frühen Morgenstunden fünf sogenannte Shophouses im Touristenzentrum Patong in Flammen aufgingen, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Unter den Todesopfern waren demnach acht Frauen und drei Männer. Einer der Betroffenen kam aus Myanmar, die übrigen waren Thailänder.

Was löste das Feuer aus?

Laut ersten Ermittlungsergebnissen könnte ein Kurzschluss an einem Strommast zur Explosion eines Transformators geführt haben. Die Flammen griffen im Anschluss auf einen Motorradverleih und von dort auf benachbarte Geschäfte über. In dem Motorradverleih lagerten nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters von Patong rund 100 Mietmaschinen. Auch Benzin und Schmierstoffe waren dort aufbewahrt worden. In den oberen Stockwerken lebten einige der Mitarbeiter.

Viele Eingeschlossene versuchten der Polizei zufolge, sich vor den Flammen und dem dichten Rauch auf das Dach der Gebäude zu retten. Einige der späteren Todesopfer riefen den Ermittlern zufolge während ihrer Flucht noch verzweifelt Freunde und Angehörige an.

Die meisten Opfer starben vermutlich an einer Rauchvergiftung – äußere Verletzungen hätten sie nicht aufgewiesen, sagte der Gouverneur von Phuket, Chotenarin Kerdsom. Die Feuerwehr benötigte rund zwei Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei schloss Brandstiftung nach Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen aus.