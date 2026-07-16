Am frühen Morgen wurde in einem Waisenhaus in Algerien ein Brand gemeldet. Auch Stunden später sind Einsatzkräfte noch im Einsatz.

Algier (dpa) – In Algerien sind bei einem Brand in einem Waisenhaus nach Angaben des Zivilschutzes elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Personen hätten unterschiedliche Brandverletzungen erlitten, teilte der Sprecher des algerischen Zivilschutzes, Karim Ben Fahsi, mit. Der Brand sei in einem Vorort der Hauptstadt Algier ausgebrochen, hieß es.

Die Löscharbeiten und Evakuierungen dauerten weiter an. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden und werden dort medizinisch versorgt.

Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine Angaben vor. Der algerische Zivilschutz hatte den Ausbruch des Brandes am frühen Morgen gemeldet. Die Einsatzkräfte seien noch immer vor Ort im Einsatz.