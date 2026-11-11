Einen Tag nach den Schüssen in Hamburg werden Details über den mutmaßlichen Schützen bekannt. Es gab ein Strafverfahren gegen den 68-Jährigen, der vor seinem Suizid zwei Angehörige getötet haben soll.

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) - Der mutmaßliche Schütze von Hamburg und Eningen unter Achalm war für die Justiz kein Unbekannter. Das Amtsgericht Reutlingen hatte den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg im November vergangenen Jahres zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Das Urteil war wegen der Berufung des Mannes nicht rechtskräftig, wie ein Sprecher des Landgerichts Tübingen mitteilte.

Der 68-Jährige war am Dienstag tot in einem Hotelzimmer in der Elbphilharmonie aufgefunden worden. Er soll vor den Schüssen auf zwei Menschen in der Hamburger Hafencity seine Frau und seinen Schwiegervater getötet haben. Die Leichen seiner Familienangehörigen waren in einem Haus in Eningen unter Achalm bei Reutlingen entdeckt worden.

Verletzte Frau außer Lebensgefahr

Am Dienstagmorgen hatte ein Mann gegen 9.00 Uhr die Hamburger Polizei alarmiert, nachdem ihn ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter angeschossen hatte. Die Einsatzkräfte fanden den 40 Jahre alten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Gehweg nahe der Elbphilharmonie.

Kurz darauf entdeckten sie in der Tiefgarage eine 39 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie wie auch den 40-Jährigen ins Krankenhaus. Mittlerweile schwebe die Frau nicht mehr in Lebensgefahr, der Zustand des Mannes ist laut Polizei stabil, hieß am Abend.

Abschiedsbrief gefunden

Die Polizei geht davon aus, dass das Motiv des mutmaßlichen Täters im familiären Bereich liegen könnte. Mehrere Medien berichteten über einen Abschiedsbrief des 68-Jährigen, der in Briefkästen eines Hauses nahe der Elbphilharmonie gefunden wurde. Dort sollen der Sohn des Schützen und die Schwiegertochter wohnen.

In dem Schreiben, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, begründet der Mann seine Tat mit der für den Rest der Familie ungünstigen Übernahme seiner Firma durch seinen Sohn. «Da ich nur eine sehr geringe Rente bekommen werde, habe ich einen erweiterten Suizid begangen.» Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Brief.

Bei den in Eningen unter Achalm gefundenen Toten handelt es sich nach Angaben der Reutlinger Polizei um die 65-jährige Ehefrau sowie den 90-jährigen Schwiegervater des Tatverdächtigen. Die beiden Toten wurden am Abend von einem Bestatter aus dem Mehrparteienhaus geholt. In dem in Hamburg gefundenen Abschiedsbrief findet sich kein Wort zu diesen Taten. Nur das Bekenntnis zu einem «erweiterten Suizid» könnte sich darauf beziehen.

Tatverdächtiger lag tot in Hotelzimmer

Im Zuge der Fahndung nach dem Auffinden der Verletzten bekam die Hamburger Polizei Hinweise, dass sich der Verdächtige in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufhielt. Wenige Minuten, bevor die Einsatzkräfte schließlich die Leiche des 68-jährigen Tatverdächtigen fanden, wurden die leblosen Körper seiner Familienmitglieder in Eningen unter Achalm entdeckt.

Am Landgericht Tübingen hatte am 7. Oktober eine Verhandlung über die Berufung des 68-Jährigen gegen seine Verurteilung wegen Betrugs begonnen. Sie wurde aber wegen weiterer nötiger Ermittlungen ausgesetzt, wie der Landgerichtssprecher weiter mitteilte. Ein neuer Termin stand nicht fest. Nach dem Tod des Angeklagten werde das Verfahren wahrscheinlich per Beschluss eingestellt.

Zuvor hatte die «Südwest Presse» berichtet. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Mann auch bereits rechtskräftig zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Mordkommission ermittelt

An dem Haus in Eningen unter Achalm, in dem am Vortag die beiden Leichen der Frau und des Schwiegervaters des mutmaßlichen Täters gefunden wurden, weist nichts mehr auf die Tat hin. Die Polizei hat weder Straße noch Gebäude abgesperrt, es erinnern auch keine Blumen an die beiden Toten. Nachbarn wollten sich nicht äußern. Die Polizei in Reutlingen verwies auf die Zuständigkeit der Hamburger Ermittlungsbehörden.

Die Hamburger Mordkommission ermittelt mit Hochdruck zu den Hintergründen des Verbrechens. Sie stehe im Austausch mit den Ermittlern in Baden-Württemberg, hieß es. Weitere Details wurden bis zum Nachmittag aber nicht mitgeteilt.

Keine Einschränkungen mehr in der Elbphilharmonie

Die Elbphilharmonie war am Dienstagmittag teilweise evakuiert worden. Einsatzkräfte begleiteten Gäste von der Aussichtsplattform und aus dem Hotel des Gebäudes. Auch mehrere Kinder befanden sich vor Ort, die Polizei sprach von einer mittleren zweistelligen Zahl. Sie seien im Gebäude polizeilich betreut worden, sagte der Polizeisprecher.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal des Konzerthauses statt. Nach Ende des Polizeieinsatzes nahm die Elbphilharmonie ihren normalen Betrieb wieder auf. «Die Veranstaltungen am Dienstagabend konnten wie gewohnt stattfinden», erklärte ein Pressesprecher. Auf der Aussichtsplattform, der sogenannten Plaza, und im Konzertbereich bestünden keine Einschränkungen mehr, hieß es. Das Fünf-Sterne-Hotel befindet sich in den oberen Etagen des Gebäudes.

Am Dienstagnachmittag war ein Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen aus der Tiefgarage der Elbphilharmonie geschleppt worden. Zudem war ein dunkles Fahrzeug - ebenfalls mit Reutlinger Kennzeichen - durch Polizeiflatterband abgesperrt.