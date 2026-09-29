Ein Schüler verletzt in der Slowakei mehrere Menschen. Ein Kind wird im Krankenhaus behandelt, eine Frau ist gestorben. Was die Polizei zum aktuellen Stand sagt.

Staskov (dpa) – Ein Schüler hat in der Slowakei mit einem scharfen Gegenstand auf Lehrerinnen und Mitschüler eingestochen. Eine 61 Jahre alte Frau sei ihren Verletzungen erlegen, berichtete die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf die Polizei. Ein Kind sei in einem kritischen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine 44-Jährige habe Stichverletzungen im Brustbereich erlitten und sei ebenfalls in eine Klinik geflogen worden.

Polizei: Lage unter Kontrolle

Zu dem Zwischenfall kam es an einer Grund- und Mittelschule in Staskov im Bezirk Cadca, rund 185 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. «Die Situation ist unter Kontrolle und in diesem Moment droht niemandem eine unmittelbare Gefahr», teilte die Polizei weiter mit. Innenminister Matus Sutaj Estok und Schulminister Tomas Drucker eilten an den Unglücksort.

Weitere Informationen zur verwendeten Waffe, dem möglichen Motiv und den Hintergründen gab es zunächst nicht. Nach Medienberichten besuchte der mutmaßliche Täter eine achte Klasse der Schule.