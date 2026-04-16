Bratislava (dpa) – Beim Zusammenstoß eines Personenzugs und eines Lastwagens im Südwesten der Slowakei ist ein Mann gestorben, 21 Menschen wurden verletzt. Von der Nachrichtenagentur TASR veröffentlichte Feuerwehrfotos zeigten, dass das Führerhaus des Lastwagens vollkommen zertrümmert wurde. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle an einem Bahnübergang am Rand der Bezirksstadt Dunajska Streda. Im Regionalexpresszug eines privaten Bahnunternehmens wurden nach Feuerwehrangaben 21 Menschen verletzt, aber niemand von ihnen lebensgefährlich.

Die Polizei sperrte sowohl die Eisenbahnstrecke als auch die Straße für Aufräumarbeiten nach dem Unglück. Durch den Aufprall entgleiste der Zug, die Diesellok wurde so beschädigt, dass Treibstoff ausfloss. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, wird von der Polizei noch untersucht. Nach Angaben der staatlichen Eisenbahn-Infrastrukturgesellschaft war der Bahnübergang zwar ohne Schranken, aber durch eine Ampelanlage gesichert.

Online-Bericht des öffentlich-rechtlichen TV-Senders STVR, Slowakisch