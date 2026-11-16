Das Herbstwetter zeigt in den nächsten Tagen vielerorts all seine Facetten: stürmische Böen, Regen und Frost. Im Südwesten könnte es dagegen noch einmal sehr mild werden.

Offenbach (dpa) – Die neue Woche beginnt in Deutschland vielerorts ungemütlich und nass. Dabei droht neben kräftigen Schauern und Windböen regional auch Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Montag kann sich durch gefrierenden Regen demnach vor allem im Südosten sowie in den östlichen Mittelgebirgen Glatteis bilden. Der Frost ist am Morgen schnell verschwunden, der Regen jedoch hält sich tagsüber in weiten Teilen des Landes. Bei Höchstwerten zwischen 4 und 14 Grad gibt es lediglich im Norden und in der südlichen Mitte zeitweise Auflockerungen.

Im Bergland und an den Küsten muss bis zum Abend zudem mit stürmischem Wetter gerechnet werden. In der Nacht klart es im Norden zunehmend auf, örtlich sind jedoch Gewitter möglich. Im Südwesten nimmt der Regen dagegen weiter zu.

Auch zur Wochenmitte bleibt es durchwachsen. Am Dienstag breiten sich die Niederschläge vom Südwesten auf weitere Landesteile aus. Dabei kann es vereinzelt zu Gewittern und schweren Sturmböen kommen. Die Temperaturen fallen dabei regional sehr unterschiedlich aus: Während im Norden höchstens 8 Grad erreicht werden, sind im Südwesten bis zu 15 und am Oberrhein örtlich sogar 18 Grad möglich. Am Mittwoch setzt sich diese Wetterlage fort.