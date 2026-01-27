Tourismus
Drei Touristen bei Bootsunglück im Oman gestorben
Strand von Maskat
Der Oman ist ein beliebtes Reiseziel - auch für viele Touristen aus Europa. Es gilt als sicheres und ruhiges Urlaubsland. Nun meldet die Polizei dort ein Unglück.

Maskat (dpa) - Bei einem Bootsunglück im Oman sind nach Behördenangaben drei französische Touristen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Oman auf X mitteilte, kenterte ein Boot mit einer Gruppe von insgesamt 25 französischen Urlaubern sowie einem Reiseleiter und dem Kapitän an Bord. Zwei weitere Touristen hätten leichte Verletzungen erlitten. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern an. 

Der Zivilschutz gab an, dass sich das Unglück im Gouvernement Maskat im Nordosten des Landes zutrug. Lokale Medien berichteten, dass das Boot auf dem Weg zu den Daimanijat-Inseln, nordöstlich der Hauptstadt Maskat, war. Die Inseln sind bekannt für ihre fast unberührte Natur und Unterwasserwelt.

