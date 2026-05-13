Am frühen Morgen macht die Polizei in Südengland einen erschreckenden Fund: Im Wasser vor der Küstenstadt Brighton werden drei Leichen entdeckt. Vieles ist noch unklar.

Brighton (dpa) – Vor der bei Touristen beliebten Küstenstadt Brighton sind die Leichen von drei Frauen aus dem Meer geborgen worden. Wie die Polizei der Grafschaft Essex mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen alarmiert. Dabei sei die Sorge um das Wohlergehen der drei Frauen im Meer geäußert worden.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar, auch die Identität der Frauen habe man bislang nicht klären können.

«Dies ist ein tragischer Vorfall, und es laufen derzeit zügige Ermittlungen, um die Identität dieser drei Frauen zu bestätigen und zu verstehen, was geschehen ist», sagte Chief Superintendent Adam Hays laut Mitteilung.

Bilder von der Strandpromenade der südenglischen Stadt zeigen zahlreiche Polizeiwagen und Einsatzkräfte, auch Helikopter kreisen über dem Wasser. Mit seiner Nähe zu London ist das am Ärmelkanal gelegene Brighton besonders im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.