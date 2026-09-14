Auf einem Feld in Erkelenz in Nordrhein-Westfalen stürzt am Vormittag ein Kleinflugzeug ab. Von der dreiköpfigen Besatzung überlebt niemand.

Erkelenz (dpa) – Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem Feld in Erkelenz im Rheinland sind drei Menschen ums Leben gekommen. Damit habe bei dem Vorfall am Vormittag keiner der Insassen überlebt, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Heinsberg. Details zur verunglückten Besatzung und dem Hergang des Absturzes waren zunächst nicht bekannt.

Das Flugzeug war nach Angaben der Polizei gegen 11.20 Uhr auf einem Feld nahe der Ortschaft Erkelenz-Gerderath, südlich von Mönchengladbach, auf eine Ackerfläche gestürzt. Fotos zeigen ein völlig zerstörtes Wrack der Cessna am Rande eines Feldes nahe mehrerer Bäume.

Feuerwehr und Polizei waren am Mittag am Absturzort im Einsatz. Das Bundesamt für Flugsicherung sei unterwegs, um die üblichen Ermittlungen zum Unfallhergang durchzuführen, so ein Polizeisprecher.