Deutsche stürzt beim Wandern auf Mallorca in den Tod

Am Pfingstsonntag bricht eine junge Deutsche auf Mallorca zu einer Wanderung auf. Später wird sie tot am Fuße eines Berges gefunden. Eine Autopsie soll Klärung bringen.

Palma (dpa) – Eine junge Deutsche ist im Urlaub auf Mallorca tödlich verunglückt. Die 28-Jährige sei am Sonntag allein zu einer Wanderung im Tramuntana-Gebirge aufgebrochen, bestätigte die Polizei. Als sie bis zum Abend nicht zurückgekehrt sei, hätten ihre Begleiter sie als vermisst gemeldet. Woher in Deutschland die Frau stammte, wurde nicht mitgeteilt.

Nach einer Suchaktion fand die Polizei das Auto der Deutschen am Montag auf einem Parkplatz am Stausee Cúber im Nordwesten der Ferieninsel. Wenig später lokalisierten die Beamten dann von einem Hubschrauber aus die leblose Deutsche am Fuße eines rund 60 Meter hohen Abhangs. Ihre Leiche wurde mit Hilfe des Hubschraubers aus dem unwegsamen Gelände geborgen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau beim Klettern in den Felsen abstürzte. Eine Autopsie soll darüber Gewissheit bringen.