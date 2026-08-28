Deutsche getötet
Deutsche in Spanien umgebracht – Partner festgenommen
Beamte der Polizeieinheit Guardia Civil
Die spanische Polizeieinheit Guardia Civil hat einen Italiener unter dem Verdacht festgenommen, seine deutsche Partnerin umgebracht zu haben. (Symbolbild)
Guardia Civil. DPA

Was führte zum Tod einer deutschen Touristin in Spanien? Die Ermittler schließen einen Fall geschlechtsspezifischer Gewalt nicht aus. Ihr Partner steht unter Verdacht.

Lesezeit 1 Minute

Huelva (dpa) – Ein Deutsche ist im Süden Spaniens umgebracht worden. Die 47-Jährige sei am Morgen am Strand Punta del Caimán bei dem Ort Isla Cristina leblos aufgefunden worden, teilte die Polizei in Huelva auf Anfrage mit. Die Leiche habe Anzeichen von Verletzungen durch eine Waffe aufgewiesen.

Ihr Partner, ein etwa 60-jähriger Italiener, sei unter Tatverdacht festgenommen worden. Die beiden seien als Touristen unterwegs gewesen. Noch gebe es keine Erkenntnisse, wie es zum Tod der Frau gekommen sei, aber es werde nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt handeln könnte.

Woher in Deutschland die Tote stammte oder andere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-597803/1

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