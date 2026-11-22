Ein Heizungsdefekt setzt in einer Kapelle im Allgäu während des Gottesdienstes Kohlenmonoxid frei. 56 Menschen werden verletzt. Ein stundenlanger Großeinsatz folgt.

Bad Grönenbach (dpa) - Bei einem Gottesdienst in einer Kirche im Allgäu sind 56 Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Laut Polizei hatte nach ersten Ermittlungen die Abschaltvorrichtung eines Heizgeräts für Kohlenmonoxid nicht funktioniert. Die betroffenen Gottesdienstbesucher seien leicht bis mittelschwer verletzt worden.

Die Verletzten wurden von den Einsatzkräften sofort weggebracht und zunächst im örtlichen Feuerwehrhaus versorgt. Anschließend wurden sie in Krankenhäuser gebracht, sofern dies notwendig war. «Nach derzeitigem Kenntnisstand funktionierte die automatische Abschaltvorrichtung des Heizgeräts aufgrund eines technischen Defekts oder eines Bedienungsfehlers nicht ordnungsgemäß», teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit. Weitere Ermittlungen zur Ursache liefen.

Notfall während des Sonntagsgottesdienstes

Zunächst hatte die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es 19 Verletzte gegeben habe. Davon waren nach diesen ersten Informationen vier schwer verletzt worden. Zu dem Zwischenfall war es während des regulären Sonntagsgottesdienstes in der Schlosskapelle von Bad Grönenbach gekommen.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas entsteht. Beim Einatmen wird der Sauerstofftransport im Körper blockiert. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei höheren Konzentrationen drohen Bewusstlosigkeit und sogar der Tod.