Bei der tödlichen Amokfahrt in Leipzig im Mai starben zwei Menschen. Zwei Dashcams zeichneten die Tat auf. Vor Gericht schildert ein Ermittler, was auf den Aufnahmen zu sehen ist.

Leipzig (dpa) – Die tödliche Amokfahrt durch Leipzig hatte der Angeklagte selbst gefilmt. Es seien zwei Dashcams in dem Tatfahrzeug gesichert worden, sagte der leitende Ermittlungsbeamte am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Leipzig. Eine Kamera sei nach vorn und eine nach hinten ausgerichtet worden. Zudem seien Tonaufnahmen in dem Auto sichergestellt worden.

Ein 34 Jahre alter Deutscher ist vor dem Gericht wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 85 Fällen angeklagt. Laut Anklage war er am 4. Mai mit seinem Wagen mehrere Hundert Meter durch die gut besuchte Fußgängerzone gerast. Auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde hatte der Mann demnach das Fahrzeug beschleunigt. Dabei erfasste er mehrere Menschen.

Eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann starben, sechs Menschen im Alter von 21 bis 87 Jahren wurden verletzt – ein 75 Jahre alter Mann und eine 84 Jahre alte Frau schwer. Der Fahrer brachte das Auto schließlich selbst zum Stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Auf den Aufnahmen der Kameras sei zu erkennen gewesen, dass ein Opfer über einen längeren Zeitraum auf dem Dach des Fahrzeugs gelegen hatte, schilderte der Kriminalhauptkommissar. Dieses sei dann beim Abbremsen des Autos vom Dach nach vorn geschleudert worden.

Rache an Ehefrau nach Trennung als Motiv?

In dem Verfahren geht die von Rache als Motiv aus. Seine Ehefrau habe sich im Februar von ihm getrennt und später das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beantragt, hieß es in der Anklage. Vor der Tat habe er ein Schreiben in seinen Whatsapp-Status geladen, mit dem er die Frau bloßstellen wollte. Vor seiner Festnahme habe er diesen Text von innen gegen die Autoscheibe gehalten. «Sein Ziel war es, sich so an seiner Frau zu rächen», hatte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob betont.

Der Angeklagte war wenige Tage vor der Amokfahrt in stationärer Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung. Er hatte sich auf eigenen Wunsch in der Klinik aufgehalten und war Ende April entlassen worden. Er war schon polizeilich aufgefallen, auch wegen Bedrohung und ehrverletzender Delikte im sozialen Umfeld.

Der Verteidigung des 34-Jährigen hat dagegen Zweifel an dem Rachemotiv. Sein Mandant habe seine Lage als ausweglos empfunden, sei überfordert, hilflos und verzweifelt gewesen, hatte Rechtsanwalt Malte Heise betont. Er geht davon aus, dass sein Mandant diese Verzweiflung sichtbar machen wollte. In dem Tatfahrzeug war zudem ein handgeschriebener Trennungsbrief der Ehefrau gefunden worden.

Schuldfähigkeit im Fokus des Verfahrens

Neben den Beweggründen der Tat wird es in dem Verfahren um die Frage nach der Schuldfähigkeit des Mannes gehen. Laut Staatsanwaltschaft liegt weder ein politisches noch ein religiöses Motiv vor. Ein psychiatrischer Sachverständiger ist beim Prozess dabei.

Ein vorläufiges Gutachten hatte laut Anklagebehörde keine Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit ergeben. Der Fahrer war nach der Tat in einer Psychiatrie untergebracht worden, wurde dann aber entlassen und ist nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Dem Verfahren haben sich neun Nebenkläger angeschlossen. Es sind Verhandlungstermine bis zum 7. Juli kommenden Jahres geplant.