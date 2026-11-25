Crack gilt als besonders gefährlich und breitet sich in vielen Kommunen aus. Warum ist das so, was hat das für Folgen - und wo liegen mögliche Antworten?

Frankfurt (dpa) - Abhängige, die in Hauseingängen Crackpfeifen rauchen, überforderte Anwohner sowie Kommunen, die Alarm schlagen: Crack ist in vielen Städten angekommen. Eine Fachtagung in Frankfurt beschäftigte sich mit den Herausforderungen für Süchtige, Kommunen und Drogenhilfen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Weshalb ist Crack so gefährlich?

«Die psychische Abhängigkeit ist sehr stark ausgeprägt», erklärt Daniel Deimel von der TH Nürnberg. «Ein Mensch hat mal gesagt: "Das ist, wie wenn ein Zug durchs Gehirn fährt." Also ein wahnsinniger Rausch, orgasmusartig.» Das halte aber nur ein paar wenige Minuten und dann komme die Niedergeschlagenheit.

Natürlich gehe es darum, die Euphorie möglichst schnell zu wiederholen, sagt Heino Stöver, der die Konferenz mitorganisiert. «Wir beobachten manchmal sieben bis zwölf Konsumeinheiten am Tag.» Der Beschaffungsdruck sei enorm. Die Menschen würden betteln oder sich prostituieren und seien auf der Straße kaum erreichbar für Beratungsangebote.

Was ist Crack überhaupt?

Crack wird auf Kokainbasis, oft vermischt mit Backpulver, hergestellt. Die Kristalle werden erhitzt, bevor sie meist mit einer Pfeife geraucht werden. Der Name Crack bezieht sich auf das knackende Geräusch, das dabei zu hören ist. Anders als Kokain, das über die Nasenschleimhaut aufgenommen werde, wirke Crack über die Lunge - damit sei die Aufnahmefläche größer und die Wirkung stärker und schneller, sagt Stöver.

Warum ist die Droge so verbreitet?

Das hängt mit dem enormen Angebot zusammen. Längst ist von einer Kokain-Schwemme die Rede. Im Februar beschlagnahmte der Zoll in Wilhelmshaven mehr als acht Tonnen Kokain, einer der größten Funde seit Jahren - mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von einer halben Milliarde Euro.

Laut dem UN-Drogenbericht hat sich das globale Kokain-Angebot aus Südamerika binnen zehn Jahren mehr als vervierfacht - Europa ist nach den USA der zweitgrößte Abnehmermarkt. Und das zeigt sich dann auch hier auf der Straße: «Der Crackkonsum geht durch die Decke», sagt Suchtforscher Deimel. Von 2023 auf 2024 hat sich demnach die Anzahl der Menschen, die Crack geraucht haben, in der offenen Drogenszene in Köln verdoppelt.

Wie wirkt sich dieser Boom auf die Kommunen aus?

In vielen Städten ist das Elend kaum zu übersehen, etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel. «Wir haben eine sehr veränderte Drogenszene. Die Menschen sind viel schwerer erreichbar», erklärt die Sozialdezernentin der Mainmetropole Elke Voitl. «Wir sehen, dass die Menschen sehr stark und schnell körperlich verelenden und auch psychische Auffälligkeiten aufweisen», sagt auch Suchtforscher Stöver. Sie hätten oftmals eine kurze Zündschnur, seien rastlos und schnell gereizt.

Und: Längst seien nicht mehr nur Hochburgen wie Frankfurt oder Hamburg betroffen. Inzwischen sei Crack in nahezu jeder größeren westdeutschen Stadt und natürlich in Berlin angekommen. In Dortmund appellierten Einzelhändler im Frühjahr an die Stadtpolitik: Das Sicherheitsgefühl von Kunden und Anwohnern sei erheblich beeinträchtigt, die Kosten für Sicherheit und Reinigung stiegen. Ihr Ruf: Hilfsangebote nach Zürcher Vorbild.

Was ist das Zürcher Modell und was kann man daraus lernen?

Zürich hatte in den 1990er Jahren die größte offene Drogenszene Europas - mehrere Hundert Drogentote pro Jahr. Was half, war eine Kehrtwende: Suchthilfezentren nicht am Stadtrand, sondern dort, wo die Probleme am größten waren, mit Konsummöglichkeit, Ruhebetten, Essen, Duschen, Sozialberatung. Und mit einem entscheidenden Element: In Teilen der Einrichtungen dürfen Konsumenten untereinander Drogen teilen.

Speziell mit Crack habe man schon lange Erfahrungen, sagt Florian Meyer, der die Konsumräume in der Schweizer Stadt verantwortet. Crack mache inzwischen 80 Prozent der dortigen Konsumvorgänge aus. Um Abhängige zu erreichen, müsse man die Räume maximal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Es müssten Orte sein, «die zum Verweilen einladen». Und dazu gehöre die Toleranz des Kleinhandels - und zwar in den Einrichtungen selbst. «Das führt dazu, dass im Umfeld der Einrichtungen kein Drogenhandel offenkundig stattfindet und sich in der Regel keine Szene vor den Einrichtungen bildet», sagt Meyer. Das sei auch wichtig für die Reputation der Räume, die alle das «Not-in-my-Backyard»-Problem kennen würden.

Welche Auswege werden hierzulande diskutiert?

Experten fordern, auch in Deutschland Mikrohandel in Konsumräumen zuzulassen - also den Tausch und die Weitergabe kleinster Drogenmengen unter Konsumenten. Das sei ein Anreiz, um die Abhängigen überhaupt in die Einrichtungen zu bringen. Dort könnten sie sich ausruhen und seien bestenfalls ansprechbar für soziale oder medizinische Hilfsangebote, sagt Stöver. Hamburg brachte sogar eine Bundesratsinitiative ein, die den Ländern ermöglichen soll, die Weitergabe geringer Drogenmengen zum unmittelbaren Konsum in den Einrichtungen zu erlauben.

Und die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf, Torsten Burmester (SPD) und Stephan Keller (CDU), boten ihre Kommunen für Modellprojekte zum Mikrohandel an. Doch Nordrhein-Westfalens Landesregierung erteilte ihrem Vorstoß im August eine Absage. «Nur durch eine Änderung der gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene wären entsprechende Modelle rechtssicher möglich», hieß es bei den zuständigen Ministerien.

Die Lage sei komplex, sagt der Nürnberger Wissenschaftler Deimel. «Das Betäubungsmittelgesetz ist ein Bundesgesetz, die Verordnung zum Betrieb der Drogenkonsumräume ist Landessache.»