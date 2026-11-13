Ein 17-Jähriger hat sich beim Camping in Australien verirrt und sechs Tage allein in der Wildnis überlebt. Nun berichtet er von seinem Überlebenskampf, eisigen Nächten - und einem Lied als Mutmacher.

Melbourne (dpa) – Eine Tüte Chips mit Hähnchengeschmack, Wasser aus einem Bach und ein Song von John Denver: Mit kaum Nahrung und einem Lied gegen die Angst hat ein 17-Jähriger sechs Tage allein in der australischen Wildnis überlebt. William hatte sich beim Camping in der abgelegenen Region Gippsland im Bundesstaat Victoria verirrt, nachdem er sich auf den Weg gemacht hatte, um weitere Ausrüstung zu holen. Am Donnerstag war er schließlich von einem Polizeihubschrauber entdeckt und gerettet worden.

Mittlerweile kommen immer mehr Details über die Tage im unwegsamen Outback ans Licht. William hatte demnach am 6. November auf dem Rückweg zum Campingplatz einen falschen Abzweig genommen und die Orientierung verloren. Zunächst versuchte er noch, den Weg zurückzufinden. Später stürzte er jedoch einen steilen Abhang hinunter in ein Bachbett. Wegen seiner Verletzungen und der Erschöpfung konnte er anschließend nicht mehr weitergehen – und wartete an der Absturzstelle auf Rettung.

Lied aus der Kindheit als Trost

«Ich hatte eine ordentliche Packung Smith's Chicken Chips. Die hat mir etwa zwei Tage lang geholfen», erzählte er dem Fernsehsender Channel 7 aus dem Krankenhaus. Er habe sich die Chips gut eingeteilt und Wasser aus dem Bach getrunken. Nachts sang er den John-Denver-Klassiker «Take Me Home, Country Roads», um sich Mut zu machen. «Das ist ein Lied aus meiner Kindheit. Es gibt mir großen Trost», sagte der Jugendliche, der seiner Mutter zufolge Autist ist.

Auch die Witterung machte ihm zu schaffen. «Die Nächte waren ziemlich kalt. Ein paar Mal hat es, glaube ich, geregnet. Tagsüber war es heiß, und ich habe einen Sonnenbrand bekommen», berichtete William. Um sich nachts warmzuhalten, nutzte er zwei Handtücher als Decken.

Besonders wenn es dunkel wurde, habe ihn aber die Angst gepackt. «Manchmal dachte ich: Mensch, es wird dunkel, und du weißt nicht, ob sie dich dann überhaupt noch sehen können. Ja, ich hatte ziemlich große Angst», erzählte er. «Ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass ich sechs Tage durchhalten würde.»

Bewegendes Wiedersehen mit der Mutter

Mehr als 100 Einsatzkräfte und zahlreiche Freiwillige suchten fast eine Woche nach ihm, bis ihn der Rettungshubschrauber auf einem Felsen entdeckte. Die Retter seilten sich zu ihm ab und brachten ihn in Sicherheit. Besonders bewegend war für ihn das Wiedersehen mit seiner Mutter Elizabeth. «Der schönste Moment meines Lebens. Sie war völlig aufgelöst, ich war völlig aufgelöst. Das war ein sehr emotionaler Augenblick», sagte William.

Nach Angaben seiner Mutter war William wegen eines durch Flüssigkeitsmangel abgesunkenen Blutdrucks zeitweise auf die Intensivstation verlegt worden. Sein Zustand sei inzwischen stabil.

Der Fall erinnert an die deutsche Backpackerin Carolina Wilga, die im Juli 2025 nach zwölf Tagen allein im australischen Busch lebend gefunden wurde. Die damals 26-Jährige hatte sich im Outback von Western Australia verirrt, nachdem sich mit ihrem Van in einem abgelegenen Naturreservat einen Unfall hatte. Mittlerweile hat sie ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben.