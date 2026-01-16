Mar-a-Lago - das ist Trumps Prunk-Anwesen in Florida. Die Straße, die dorthin führt, trägt nun seinen Namen.

Palm Beach (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat nicht nur sein prunkvolles und goldglitzerndes Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida – nun ist auch die Straße, die direkt zu dem Privatclub führt, nach ihm benannt worden. In Florida wurde bei einer Zeremonie für Trump die neue Straßen-Plakette präsentiert: «President Donald J. Trump Boulevard».

Konkret geht es um einen Abschied des Southern Boulevard, der vom Flughafen direkt zum Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach führt. Dort hält Trump sich häufig am Wochenende auf. «Ich liebe die Menschen aus Florida», sagte der Präsident. In dem Bundesstaat im Süden der USA genießt der Republikaner viel Rückhalt.

In Trumps zweiter Amtszeit ist schon einiges nach Trump benannt worden. Zum Beispiel trägt die legendäre Kultureinrichtung Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington seit einiger Zeit zusätzlich Trumps Namen, was allerdings auch viel Kritik hervorrief.