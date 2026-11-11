Rund 300 Schulen in Italien haben Bombendrohungen per E-Mail erhalten, in mehreren Städten wurden Gebäude evakuiert. In Schottland und Nordirland gibt es ähnliche Fälle.

Belfast/Edinburgh/Rom (dpa) – Erst zahlreiche Bombendrohungen gegen Flugzeuge und Medieneinrichtungen, nun sind auch Schulen in Europa von Drohungen betroffen. In Italien erhielten Hunderte Schulen E-Mails mit Bombendrohungen. Bildungsminister Giuseppe Valditara sprach im Fernsehen von etwa 300 Schulen, die solche Schreiben erhalten hätten. In mehreren Städten wurden Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter evakuiert.

Die Sicherheitsbehörden führen Medienberichten zufolge derzeit Untersuchungen in den Schulgebäuden durch. Von den Behörden gab es zunächst keine Angaben zu möglichen Hintergründen der Drohungen.

Der Minister erklärte im TV weiter: «Das ist nicht das erste Mal.» Die hohe Zahl der betroffenen Schulen zeige, «wie wenig verlässlich die Bedrohung» sei. «Wir müssen wachsam sein, uns aber auch bewusst machen, dass in einem Umfeld, in dem hybride Kriegsführung zunehmend als Mittel zur Destabilisierung von Staaten eingesetzt wird, wir uns entsprechend wappnen müssen.»

Aus dem Inhalt der E-Mails, aus denen Valditara nicht zitierte, gehe «eindeutig» hervor, dass ein «konkretes Risiko so gut wie ausgeschlossen» sei, sagte er. «Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Cyberangriff und nicht um eine reale Bedrohung.»

Droh-Mails an Schulen in Nordirland und Schottland

Auch in Nordirland leitete die Polizei Untersuchungen ein, nachdem am Morgen Hunderte Schulen eine E-Mail mit einer Bombendrohung erhalten hatten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Die nordirische Bildungsbehörde (Education Authority) erklärte demnach, dass es bereits im vergangenen Monat zu ähnlichen Vorfällen an Schulen im Land kam. Hinweise auf eine ernstzunehmende Bedrohung gebe es aber nicht.

In Schottland erhielten der Polizei zufolge zahlreiche Schulen ebenso entsprechende Droh-E-Mails. Die schottische Polizei stuft diese jedoch als Falschmeldungen ein und sieht keine Notwendigkeit, Evakuierungen an Schulen durchzuführen. Schottischen Medienberichten zufolge wurden am Morgen zahlreiche Schülerinnen und Schüler evakuiert.

Dutzende Flüge in großen Teilen Europas waren zuletzt von mysteriösen Bombendrohungen betroffen gewesen und wurden teils umgeleitet. Sprengsätze wurden bei Überprüfungen durch Spezialisten aber in keinem der Fälle gefunden. Auch irische Medienorganisationen erhielten entsprechende Drohungen per E-Mail. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTÉ unterbrach am Freitag zeitweise ihre Programme, weil TV- und Radiostudios evakuiert werden mussten.

Noch ist unklar, wer hinter den Bombendrohungen steckt und inwiefern diese zusammenhängen. Zahlreiche Behörden in Europa ermitteln derzeit. Die Vielzahl der Attacken deutet zunächst auf ein abgestimmtes Vorgehen hin, ob nun von Einzelpersonen oder sogar von staatlich gelenkten Akteuren.