Mehr als 450 Schulen in Baden-Württemberg erhalten eine Drohmail, viele andere Bundesländer sind ebenfalls betroffen. Vielerorts läuft der Unterricht weiter, teils werden Kinder nach Hause geschickt.

Berlin (dpa) - An zahlreichen Schulen bundesweit sind per E-Mail Bombendrohungen eingegangen. «In den weitgehend gleichlautenden E-Mails behaupten die bislang unbekannten Verfasser, Sprengsätze in Schulgebäuden platziert zu haben, und drohen mit deren Zündung», teilte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bestünden aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. «Derzeit ist nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen.» Anonyme Drohungen dieser Art könnten erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorrufen.

Zuletzt hatte es im November in Italien Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben. Dort wurden zahlreiche Schulen evakuiert. Zuvor war bereits der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Freiburg wurden die Drohungen in Baden-Württemberg per E-Mail an mehr als 450 Schulen verschickt. Aus Polizeikreisen im ebenfalls betroffenen Nordrhein-Westfalen hieß es, dass es sich um eine Drohung per Massen-Mail handle.

Schulen melden Ankündigung von Anschlag

Ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wir haben entsprechende Meldungen aus mehreren Schulen erhalten.» Bis zum Mittag, 12.00 Uhr, seien aber keine Schulen geräumt worden. In Bayern war eine landesweite Auswertung zur Zahl der Drohungen gegen Schulen laut Landeskriminalamt zunächst nicht möglich.

Von der Polizei in Thüringen hieß es, den Schulen werde empfohlen, die Einrichtungen nicht zu räumen und den Schulbetrieb normal fortzusetzen. Vereinzelt hätten Schulen die Kinder am Morgen aber auch schon nach Hause geschickt, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt. Dort seien auch Streifen hingeschickt worden. Auch aus dem Polizeipräsidium im brandenburgischen Potsdam kam die Information, dass mehrere Schulen den Eingang von E-Mails mit der Ankündigung eines Anschlags gemeldet hätten.

In Niedersachsen gab es ebenfalls Bombendrohungen gegen mehrere Schulen. Das bestätigten das Innenministerium und das Kultusministerium in Hannover der dpa. Generell seien die Schulen angehalten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und Anzeige zu stellen, wenn eine Drohung eingehe, sagte eine Sprecherin des Landeskultusministeriums.

Vorsorglich: Schriftliche Elterninformation

In Sachsen gibt es den Angaben nach keine Räumungen oder Durchsuchungen in den betroffenen Schulen. Man stehe den Schulleitungen aber beratend zur Seite, sagte ein Polizeisprecher aus Chemnitz. Die Drohungen seien bei allen Schularten eingegangen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde eine schriftliche Elterninformation vom Bildungsministerium angekündigt.

An einigen Einrichtungen in Schleswig-Holstein sei der Unterricht vorsorglich abgebrochen worden, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Das LKA Rheinland-Pfalz warnte, Bombendrohungen seien keinesfalls harmlose Scherze. «Das Androhen schwerer Straftaten ist selbst strafbar und kann erhebliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.»

Als Reaktion auf eingegangene Bombendrohungen an Tausenden Schulen in Italien hatte die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach eigenen Angaben jüngst die lokalen Behörden und Schulleitungen darüber informiert, dass der Schulbetrieb regulär fortgesetzt werden solle.