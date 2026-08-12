Sie kamen gerade vom Abendessen in dem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio, als ein Blitz einschlägt. Einer der Häftlinge muss sogar in ein Krankenhaus ausgeflogen werden.

Grafton (dpa) – 16 Insassen eines Gefängnisses im US-Bundesstaat Ohio sind nach einem Blitzeinschlag zur Behandlung in ein externes Krankenhaus gebracht worden. Einer habe sogar ausgeflogen werden müssen, teilte die für die Gefängnisse in dem Bundesstaat zuständige Regierungsbehörde Ohio Department of Rehabilitation and Correction auf Facebook mit.

Die Häftlinge der Anstalt in dem Ort Grafton südwestlich der Großstadt Cleveland seien auf dem Gelände am Dienstagabend (Ortszeit) gerade vom Abendessen zurückgekehrt, als der Blitz einschlug. Berichte über Tote gebe es nicht, teilte die Behörde mit. Wo genau der Blitz einschlug, wurde nicht gesagt. Auch gab es zunächst keine Informationen über die Art der Verletzungen oder Schäden.