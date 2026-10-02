Am Wochenende zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner besten Seite: Es wird spätsommerlich warm und vielerorts sonnig, nur vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich.

Offenbach (dpa) – In Deutschland werden zum Feiertagswochenende weiterhin spätsommerliche Temperaturen von bis zu 24 Grad erwartet. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) trüben Schauer oder Gewitter die Aussichten dabei nur vereinzelt.

Der Samstag bringt nach Auflösung morgendlichen Nebels zum Tag der Deutschen Einheit viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Es werden maximal 24 Grad erreicht. «Somit steht am Nachmittag einem Feiertagsausflug zumindest wettertechnisch vielerorts nichts im Wege», sagte Meteorologe Nico Bauer.

In der Nacht zu Sonntag können an der Küste und im Westen vereinzelt Schauer aufziehen und es wird auch wieder nebelig. Die Werte sinken dabei nicht unter sechs Grad, so der DWD.

Sonntag etwas wechselhafter

Am Sonntag wird das Wetter wechselhafter. Vor allem im Norden und Nordosten kann es in den frühen und späten Tagesstunden regnen oder gewittern. Sonst bleibt es meist sonnig oder locker bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Am Montag fällt im Süden anfangs stellenweise noch etwas Regen. Sonst erwartet uns nach örtlicher Nebelauflösung ein freundlicher Herbsttag. Lediglich im Norden sind die Wolken dichter. Dort kommt die Sonne kaum zum Zuge. Die Temperaturen bleiben unverändert und erreichen am Nachmittag meist angenehme 18 bis 23 Grad.

Erste Wochenhälfte bleibt warm

«Und auch in den Folgetagen setzt sich teils das ruhige Herbstwetter fort», sagte der Meteorologe. Die Temperaturen bleiben vorerst noch auf einem relativ hohen Niveau. Erst in der zweiten Wochenhälfte könnten uns deutlich kühlere Luftmassen erreichen.