Zehntausende Bienen schwirren laut Medienberichten plötzlich durch Netivot. Videos zeigen das ungewöhnliche Naturschauspiel, Geschäftsinhaber und Bewohner schließen sich aus Angst vor Stichen ein.

Tel Aviv (dpa) – Ein riesiger Bienenschwarm hat eine Stadt im Süden Israels heimgesucht. Israelische Medien berichteten von Zehntausenden Insekten, die sich unter anderem im Bereich eines Einkaufszentrums in Netivot aufhielten. Aufgeregte Geschäftsinhaber und Einwohner der Kleinstadt hätten aus Angst vor Stichen Fenster und Türen geschlossen.

Videos zeigten, wie die Bienen in Massen durch die Luft schwirrten und sich am Fenster und Rückspiegel eines Autos in einer Traube dicht drängten. Eine Erklärung für das außergewöhnliche Phänomen gab es zunächst nicht. Die Temperaturen in Israel waren zuletzt deutlich angestiegen.

Die Stadtverwaltung forderte die Einwohner den Berichten zufolge auf, sich von dem Ort fernzuhalten und sich den Bienen nicht zu nähern, bis Fachleute die Situation unter Kontrolle gebracht haben.