Er war eine «wunderschöne Seele», sagt die Blumenverkäuferin Charlotte Skogrand Bø über Norwegens König Harald V. Seit dessen Tod verkauft sie im Minutentakt Sträuße an ihre trauernden Landsleute.

Oslo (dpa) – Seit dem Tod von König Harald V. hat die Floristin Charlotte Skogrand Bø viel mehr zu tun als sonst. In dem kleinen Blumenladen «Floriss» nahe dem Osloer Schloss binden sie und ihre Kolleginnen einen Strauß nach dem nächsten mit rotem Seidenband, den die Norweger auf dem Schlossplatz und an anderen Orten für ihren gestorbenen Monarchen ablegen. «Hier ist viel los», erzählt sie.

«Viele Menschen wollen ihre Anteilnahme zeigen, was sehr schön und warm und berührend ist.» Die Blumenverkäuferin fasst sich ans Herz: «Er war eine wunderschöne Seele», sagt sie über König Harald. «Es ist sehr traurig.» Zu sehen, wie ihr Land in dieser Zeit der Trauer zusammenhalte, bewege sie sehr, sagt sie. «Diese Liebe ist wirklich sehr, sehr schön.»

Noch heute soll eine neue Lieferung Blumen im Laden ankommen – damit noch mehr Norwegerinnen und Norweger dem Monarchen ihren Respekt zollen können. Der 89-Jährige war am Freitagmorgen im Krankenhaus gestorben. Neuer norwegischer König ist seitdem sein Sohn Haakon.