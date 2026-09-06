Neu-Delhi (dpa) - Nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist nach Medienberichten die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Die Polizei geht davon aus, dass zudem noch mehrere Menschen unter den Trümmern liegen könnten, wie der Sender NDTV und andere indische Medien übereinstimmend berichteten. Eine Zahl sei nicht genannt worden. Den Berichten zufolge könnten sich zum Zeitpunkt des Unglücks aber Dutzende in dem Gebäude, das als Studentenunterkunft diente, aufgehalten haben.

Vier Leichen seien vom Unglücksort gebracht worden, hieß es laut der Nachrichtenagentur PTI in einer Mitteilung des AIIMS-Krankenhauses in Neu-Delhi. Eine weitere aufgenommene Person sei später an den Folgen ihrer Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Neun Menschen wurden NDTV zufolge seit dem Einsturz des Hauses am frühen Nachmittag (Ortszeit) im Viertel Satya Niketan aus den Trümmern gerettet. Einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Eine offizielle Bestätigung für die Zahl der Überlebenden gab es zunächst nicht. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauerte am späten Abend an.

Unglücksursache unklar

Warum das Gebäude, das in einer dicht bebauten Straße stand, einfiel, war zunächst unklar. Im Untergeschoss des Hauses hätten Bauarbeiten stattgefunden, berichtete PTI unter Berufung auf Polizeiquellen. Der Boden habe «gezittert», als das Gebäude zusammengefallen sei, zitierte PTI einen Anwohner.

Die Regierungschefin des Unionsterritoriums Delhi, Rekha Gupta, äußerte sich auf der Plattform X tief besorgt. Alle Anstrengungen würden unternommen, «um diejenigen zu retten, die eingeschlossen sind», schrieb sie.