Notfall
Berichte: Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug
LaGuardia Airport
Bei dem Vorfall sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. (Archivbild)
Seth Wenig. DPA

Der Vorfall habe sich auf dem Flughafen LaGuardia ereignet, melden örtliche Medien.

New York (dpa) – Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Über etwaige Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.

© dpa-infocom, dpa:260323-930-852752/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren