Zwei mutmaßlich deutsche Angreifer sollen einen ebenfalls deutschen Urlauber an der Playa de Palma attackiert haben. Nach der Behandlung im Krankenhaus konnte das Opfer die Klinik wieder verlassen.

Palma (dpa) – Ein deutscher Urlauber ist auf Mallorca vor seinem Hotel an der Playa de Palma von zwei mutmaßlich ebenfalls deutschen Angreifern mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einem Raubüberfall aus, wie die deutschsprachigen Inselzeitungen «Mallorca Zeitung» und «Mallorca Magazin» berichteten.

Ein Hotelangestellter habe den 25-Jährigen am späten Montagabend mit einer Schnittwunde im Bereich des Oberkörpers vor dem Hotel gefunden und versucht, die Blutung mit einem Handtuch zu stillen. Die Polizei konnte kurz darauf zwei Verdächtige festnehmen, wie die Zeitungen unter Berufung auf die Polizei schrieben.

Das Opfer habe angegeben, bei den beiden Angreifern habe es sich um Deutsche gehandelt, die ihn hätten ausrauben wollen. Sie seien vermummt und mit einem Messer bewaffnet gewesen. Nach einer Versorgung seiner Stichverletzung konnte der 25-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen. Weitere Angaben machte die Polizei im Laufe des Dienstags auch auf Anfrage zunächst nicht.