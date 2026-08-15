An einem Gebäude einer Wohltätigkeitsorganisation in Ostflandern stoßen Bauarbeiter plötzlich auf einen glänzenden Fund: Dutzende Barren und Münzen kommen zum Vorschein. Was hat es damit auf sich?

Brüssel (dpa) – Bauarbeiter haben in Belgien bei Renovierungsarbeiten bei einer Wohltätigkeitsorganisation Gold im Millionenwert entdeckt. Die Arbeiter stießen auf 49 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils einem Kilo sowie auf eine beträchtliche Anzahl von Goldmünzen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Die Bauarbeiten für die Verlegung von Abwasserleitungen fanden in der Stadt Dendermonde in Ostflandern statt. Das Gold soll laut dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT einen Wert von rund neun Millionen Euro haben. Unklar ist bislang, wie und warum das Gold unter die Erde gelangte, und wer der rechtmäßige Eigentümer ist.

Man habe das Gold an die Bundesbehörden übergeben, damit es in einem Hochsicherheitstresor gelagert werde, teilte die örtliche Polizei in einem Beitrag auf Facebook nach dem Fund am Dienstag mit. Die Behörde bat die Öffentlichkeit darum, den Fundort nicht aufzusuchen – etwa in der Hoffnung, dort weiteres Gold zu finden.

Grundstück gehörte wohlhabender Brauereifamilie

Der ehemalige Bürgermeister von Dendermonde und Historiker Piet Buyse sagte dem Sender VRT, dass das Grundstück einer wohlhabenden Brauereifamilie gehört hatte. Die Familie habe es der Kirche überlassen – unter der Bedingung, dass es für wohltätige Zwecke genutzt werde.