Zum 100. Mal soll am Donnerstag in New York die weltberühmte Thanksgiving-Parade mit ihren gigantischen Ballons durch die Straßen von Manhattan ziehen. Aber das Wetter könnte dem in die Quere kommen.

New York (dpa) – Die für ihre riesigen Ballons bekannte New Yorker Parade an Thanksgiving muss sich auf einen heftigen Sturm einstellen. Der Notfalldienst der Stadt warnt für den Feiertag am Donnerstag vor starkem Wind, Regen und gelegentlichen Gewittern. Der Beginn des Umzugs ist für 8.30 Uhr angekündigt.

Für die Parade gilt, dass die Ballons bei Windböen von mehr als 55 km/h nicht aufsteigen dürfen. Für morgen sind laut Notfalldienst Windböen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorausgesagt. Das könnte die Ballons von der Parade ausschließen. Eine Entscheidung darüber soll erst am Donnerstagmorgen getroffen werden, zitierten US-Medien den Veranstalter.

Parade auch ohne Ballons?

Die Riesenfiguren schweben normalerweise mit Helium gefüllt über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.

Thanksgiving ist das amerikanische Erntedankfest und einer der wichtigsten Feiertage in den USA. Es wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Die «Macy's Thanksgiving Day Parade» geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy's zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete. Ursprünglich hieß er «Macy's Christmas Parade» und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu, die zuvor mitgeführte echte Tiere ersetzten.