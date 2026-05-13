Kuriose Ermittlungen
Autofahrer streamte den eigenen Unfall live ins Netz
Symbolbild Polizei
Ein Autofahrer soll seinen Unfall live im Steam ins Netz übertragen haben.(Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Betrunken, zu schnell und dann auch noch live: Ein Autofahrer hat seinen eigenen Unfall gefilmt. Wie die Polizei den Fall aufklärt.

Lesezeit 1 Minute

Abstatt (dpa) – Ein betrunkener Autofahrer hat der Polizei viel Arbeit abgenommen und einen Unfall bei Abstatt nahe Heilbronn (Baden-Württemberg) live ins Netz übertragen. Der Mann soll am Montagabend betrunken und viel zu schnell unterwegs gewesen sein, als er auf einem Feldweg neben der Landstraße die Kontrolle über seinen Kleintransporter verlor, durch eine Böschung schoss und an einem Hang stehenblieb.

Danach machte sich der 28-Jährige laut Polizei zunächst auf und davon. Allerdings konnte er kurze Zeit später gefasst werden. Den Beamten erleichterte er die Arbeit: Der Fahrer hatte den Unfall über einen TikTok-Livestream gefilmt und direkt ins Internet übertragen, wie die Polizei später mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260513-930-73747/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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