Zwischenfall am Flughafen
Auto fährt in Terminal in Detroit und rammt Ticketschalter
Am Flughafen in Detroit kracht ein Auto durch den Eingang – und kommt erst an einem Ticketschalter zum Stehen. Mehrere Menschen müssen vor Ort behandelt werden.

Detroit (dpa) – Schreckmoment an einem US-Flughafen: Ein Auto durchbrach den Eingang, fuhr durch das Terminal und kam erst an einem Ticketschalter zum Stehen, wie der Detroit Metropolitan Airport auf X mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend. Sechs Menschen seien vor Ort behandelt worden. Details zu ihrem Zustand sowie dazu, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt. Eine Person sei festgenommen worden.

Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt, teilte die Fluggesellschaft Delta Airlines dem Sender CBS News mit.

