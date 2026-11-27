Eine Australierin tötet drei Menschen bei einem Mittagessen mit Giftpilzen. Bis heute beteuert Erin Patterson ihre Unschuld. Zweimal ist sie schon vor Gericht gescheitert - doch sie gibt nicht auf.

Melbourne (dpa) – Für die australische Giftpilz-Mörderin Erin Patterson ist der juristische Kampf noch nicht vorbei: Die 52-Jährige will ihre Verurteilung wegen dreifachen Mordes anfechten und vor das höchste Gericht des Landes ziehen, wie der Sender ABC unter Berufung auf die Justiz berichtete. Patterson soll 2023 drei Angehörige der Familie ihres damaligen Ehemanns mit einem vergifteten Beef Wellington getötet haben. Der Fall hatte weltweit Schlagzeilen gemacht.

Die Australierin war 2025 schuldig gesprochen worden, die Opfer mit Knollenblätterpilzen vergiftet zu haben. Ihr Schwiegervater, ihre Schwiegermutter und die Schwester ihrer Schwiegermutter starben. Ein vierter Gast überlebte schwer verletzt. Patterson wurde zu lebenslanger Haft mit einer Mindestverbüßungsdauer von 33 Jahren verurteilt. Sie selbst hat stets ihre Unschuld beteuert und spricht von einem Unfall.

Der Pilz, der wissenschaftlich Amanita phalloides heißt, wird auch «Todeskappe» genannt. Er kann nach Verzehr extrem qualvolle und meist tödliche Vergiftungen auslösen.

Strafe wurde weiter verschärft

Erst Ende Oktober war die zweifache Mutter mit ihrer Berufung gegen die Schuldsprüche gescheitert. Stattdessen hatte die Staatsanwaltschaft mit ihrer eigenen Beschwerde Erfolg: Das Gericht verschärfte die Strafe auf lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Nun muss Australiens höchstes Gericht entscheiden, ob es Pattersons Fall überhaupt zur Berufung zulässt.

Pattersons Anwälte begründen ihren letzten juristischen Vorstoß vor allem mit möglichen Verfahrensfehlern. So sei die Jury während des Prozesses im selben Hotel untergebracht gewesen wie der leitende Ermittler und mehrere Vertreter der Anklage. Zudem seien bestimmte Indizien zu Unrecht als Beweise zugelassen worden. Das Berufungsgericht hatte diese Einwände im Oktober jedoch zurückgewiesen.

Sollte der High Court dem Antrag stattgeben, könnte das Urteil noch einmal überprüft werden. Bis zur Entscheidung könnte es aber Monate dauern. Sollte Patterson am Ende Erfolg haben, könnte das höchste Gericht die Schuldsprüche aufheben und einen neuen Prozess anordnen. Beobachter halten die Chancen für Patterson aber für gering.