Schwerer Unfall
Ausflugsbus mit Schülern auf Kap Verde verunglückt – 25 Tote
Der Inselstaat Kap Verde
Kap Verde ist eine Inselgruppe im Atlantik vor der Küste Westafrikas, etwa 5.000 Kilometer von Deutschland entfernt. (Symbolfoto)
Bernadette Olderdissen. DPA

Tödliches Ende eines Schülerausflugs: Auf der kapverdischen Insel Fogo stürzte ein Bus in einen Abgrund.

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Praia (dpa) – Bei einem schweren Busunfall auf der Insel Fogo der Inselrepublik Kap Verde sind örtlichen Medienberichten zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus, in dem Kinder und Jugendliche auf einer Ausflugsfahrt unterwegs waren, war demnach am späten Samstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache im Norden der Insel von der Straße abgekommen und eine etwa 30 Meter hohe steile Klippe hinuntergestürzt. Unter den Toten war den Angaben zufolge auch der Busfahrer.

Aufgrund der unzugänglichen Lage waren die Rettungsarbeiten sehr schwierig, hieß es unter Berufung auf den Zivilschutz. Der Bus war auf Felsgrund aufgeschlagen und die Unfallstelle mit Fahrzeugen nicht unmittelbar zu erreichen. Angesicht der vielen Verletzten könnte die Zahl der Toten noch steigen, hieß es.

Kap Verde ist eine Inselgruppe im Atlantik vor der Küste Westafrikas, etwa 5.000 Kilometer von Deutschland entfernt.

© dpa-infocom, dpa:260906-930-641712/1

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