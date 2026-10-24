Flammen schlagen aus der Berggaststätte hoch über Berchtesgaden. Nach ersten Erkenntnissen war niemand in dem Gebäude – die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

Berchtesgaden (dpa) – Im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. «Die Löschmaßnahmen laufen aktuell auf Hochtouren.» Auch gegen Mitternacht lief der Einsatz noch.

Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Auch zur Zahl der Einsatzkräfte konnte die Polizei gegen Mitternacht noch nichts mitteilen.

Laut Internetseite des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden sollte das Kehlsteinhaus – auch Eagle's Nest (Adlernest) genannt – in dieser Saison noch bis zum 8. November geöffnet sein.

Erbaut in NS-Zeit

Das Gebäude auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.

Der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden schreibt auf seiner Seite über das Haus: «Erbaut 1937/38, sollte in der NS-Zeit das damals sogenannte Teehaus als politischer Repräsentationsort abseits der Öffentlichkeit dienen. Tatsächlich blieb die Bedeutung des Kehlsteinhauses gering.» Adolf Hitler habe dort Diplomaten oder andere ausländische Gäste empfangen. «Viel häufiger nutzte es die am Obersalzberg versammelte NS-Entourage zur Erholung und für private Feiern.»