Die Vorwürfe gegen den Jugendlichen sind schwer. Unter anderem sei er Mitglied einer Splittergruppe eines Online-Netzwerkes gewesen, zu dem auch der als «White Tiger» bekannte Mann gehörte.

Karlsruhe/Ludwigsburg (dpa) – Ein 17-Jähriger soll Jugendliche über Online-Spiele dazu genötigt haben, sich selbst zu verletzten. Rund ein Jahr nach seiner Festnahme hat das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg (CCZ) nun Anklage gegen den Teenager bei der Jugendschutzkammer des Landgerichts Heilbronn erhoben – unter anderem wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs. Das teilten das CCZ und die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mit.

Dem Teenager wird vorgeworfen, einer Splittergruppe des kriminellen Online-Netzwerkes «764» angehört zu haben. Konkret lauten die Vorwürfe gegen den 16-Jährigen unter anderem: (schwerer) sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in jeweils mehreren Fällen, die Herstellung kinder- und jugendpornografischer Inhalte, gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft sowie die Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung.

Außerdem steht der Teenager im Verdacht, jedenfalls im März und April 2025 Mitglied der Gruppierung «Nefarious Maniac Cult» (NMK) gewesen und für diese als Rekrutierer neuer Mitglieder tätig gewesen zu sein, hieß es. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, dass die Mitglieder dieser Gruppierung das Ziel verfolgten, möglichst viele Opfer durch gezielte Manipulation psychisch zu kontrollieren und diese dazu zu bringen, sich selbst zu verletzen.

Zu Netzwerk gehörte auch «White Tiger»

Der 16-Jährige wurde den Angaben zufolge Anfang im Oktober vergangenen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Zum Netzwerk «764» soll auch der im Juni in Hamburg festgenommene Mann gehört haben, der als «White Tiger» bekannt wurde. Der Deutsch-Iraner soll Kopf einer Gruppe sein, die zahlreiche Kinder im Internet sexuell missbraucht und gequält haben soll. Unter anderem habe er über das Internet einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat den 21-Jährigen unter anderem wegen Mordes angeklagt.