Ein achtjähriges Mädchen ist in einem Tiergehege in Brandenburg von mindestens einem Wildtier angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei prüft nun, ob Fahrlässigkeit vorlag.

Baruth/Mark (dpa/bb) - Bei dem schwer verletzten Kind nach einer Wildtier-Attacke in einem brandenburgischen Tierpark bei Baruth/Mark südlich von Berlin handelt es sich um ein achtjähriges Mädchen. Es hielt sich mit zwei anderen Kindern und einer Mitarbeiterin in einem Tiergehege auf, als es von mindestens einem Wildtier angegriffen wurde, wie die Polizei mitteilte. «Die anderen Personen blieben äußerlich unversehrt», hieß es.

Eine Sprecherin der Polizei sagte der dpa, es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Es werde untersucht, ob Fahrlässigkeit vorliege. Laut Polizeisprecherin handelte sich bei dem verletzten Mädchen um eine Besucherin. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Vom Wildpark Johannismühle hieß es: «Wir kooperieren in vollem Umfang mit allen Behörden.» Aufgrund der laufenden Verfahren könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. «Wir bedauern den Vorfall sehr und die betroffene Familie hat unsere volle Unterstützung.»

Um was für ein Wildtier es sich handelt, wollte auch die Polizei nicht sagen. Der private Wildpark bei Baruth/Mark hält verschiedene Arten von Wild- und Raubtieren in Gehegen. Auf Internetseiten der Einrichtung sind neben Hirschen und Rehen unter anderem Grau- und Polarwölfe, ein Braunbär und ein Luchs zu sehen.