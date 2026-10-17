In einem Seniorenheim im Münsterland stirbt eine Frau nach dem Angriff eines Bewohners. Zwei weitere Frauen werden schwer verletzt. Was bislang über die Tat bekannt ist.

Olfen (dpa) – Bei einem Angriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland ist eine Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Auch die Frauen seien Bewohnerinnen. Vom Täter gehe keine Gefahr mehr aus. Auch dieser habe in dem Heim gelebt.

Ob der Angreifer am Freitagabend festgenommen werden konnte oder warum von ihm keine Gefahr mehr ausgehe, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Auch zur Tatwaffe gab es noch keine Angaben.

«Bild» berichtete, ein Bewohner des Altenheims habe die Menschen mit einem Messer niedergestochen. Bei dem Heim soll es sich um das St. Vitus-Stift handeln. Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

In dem Seniorenzentrum St. Vitus-Stift leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien «Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen». Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.