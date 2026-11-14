Das Mädchen war auf seinem Fahrrad unterwegs, als es von einem Bus erfasst und überrollt wurde. Die Polizei ermittelt gegen nun den 55 Jahre alten Busfahrer.

Berlin (dpa) - Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Samstag in Berlin-Mitte bei einem tragischen Unfall von einem Bus überfahren worden und gestorben. Nach Angaben der Polizei soll das Mädchen aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und von dem Bus erfasst worden sein. Dabei sei es unter die Räder des Busses geraten und überrollt worden. Es sei noch vor Ort gestorben. Die Mutter stand unter Schock und wurde medizinisch behandelt.

Die Polizei veröffentlichte nun Details zum genauen Unfallhergang. Demnach was das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter auf der Potsdamer Straße in Richtung Pohlstraße unterwegs. Beide fuhren auf ihrem eigenen Fahrrad auf dem Radweg. An der Kreuzung zur Lützowstraße hätten Mutter und Tochter auf Grün gewartet. Neben ihnen habe der Bus auf einem Sonderfahrstreifen für Busse gestanden. Als die Ampel auf Grün wechselte, sollen sowohl der Bus als auch das Mädchen und ihre Mutter losgefahren sein. Dabei kam es zu dem tödlichen Unfall.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht

Der 55 Jahre alte Busfahrer fuhr den Angaben nach zunächst weiter und wurde an einer anderen Haltestelle von der Polizei gestoppt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Am Morgen erinnerte an der Unfallstelle nichts mehr an das Unglück. Die Absperrungen waren abgebaut, der Verkehr rollte wieder.

«Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. «Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.» Die BVG unterstütze die Ermittlungen der Polizei vollumfänglich.