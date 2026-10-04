Maschine brennt aus
Absturz im Weinberg: Zwei Menschen sterben in Kleinflugzeug
Kleinflugzeug stürzt ab
Noch ist vieles unklar nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Im Landkreis Heilbronn stürzt ein Kleinflugzeug ab und gerät in Brand. In der ausgebrannten Maschine finden die Rettungskräfte zwei Leichen.

Lesezeit 1 Minute

Gundelsheim (dpa) – Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
Die beiden Insassen wurden tot in der ausgebrannten Maschine in einem Weinberg bei Gundelsheim gefunden, wie die Polizei bestätigte. Der Absturz ereignete sich bei Gundelsheim nördlich von Stuttgart.

Demnach habe die Maschine im Landeanflug gegen 12.00 Uhr zunächst einen Zaun und dann einen Baum gestreift, sagte eine Polizeisprecherin. Dann sei die Maschine in einem Weinberg abgestürzt und dort ausgebrannt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Neben den Toten hätten sich nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Menschen in dem Kleinflugzeug befunden. Die Unglücksursache ist unklar. Polizei und Experten haben die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:261004-930-787916/1

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