Im Landkreis Heilbronn stürzt ein Kleinflugzeug ab und gerät in Brand. In der ausgebrannten Maschine finden die Rettungskräfte zwei Leichen.

Gundelsheim (dpa) – Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die beiden Insassen wurden tot in der ausgebrannten Maschine in einem Weinberg bei Gundelsheim gefunden, wie die Polizei bestätigte. Der Absturz ereignete sich bei Gundelsheim nördlich von Stuttgart.

Demnach habe die Maschine im Landeanflug gegen 12.00 Uhr zunächst einen Zaun und dann einen Baum gestreift, sagte eine Polizeisprecherin. Dann sei die Maschine in einem Weinberg abgestürzt und dort ausgebrannt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Neben den Toten hätten sich nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Menschen in dem Kleinflugzeug befunden. Die Unglücksursache ist unklar. Polizei und Experten haben die Ermittlungen aufgenommen.