Es bleibt wechselhaft, doch es gibt auch Lichtblicke. Was der Deutsche Wetterdienst für Wochenendausflüge empfiehlt.

Offenbach (dpa) – Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern beginnt das Wochenende in einem Großteil Deutschlands. «Von der Mitte in den Osten treten weniger Schauer auf und die Sonne zeigt sich auch einmal länger», heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für den Samstag. Im äußersten Norden ist es windig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 17 Grad, am mildesten wird es an der Oder.

Schöner wird der Sonntag – zumindest in weiten Landesteilen: Die Sonnenanteile überwiegen, Schauer gibt es nur noch vereinzelt. «Für einen Nachmittagsspaziergang oder einen Wochenendausflug eignet sich dieser Tag also am besten», sagt Meteorologin Tanja Egerer.

Im Westen und Nordwesten ziehen dagegen Wolken auf und es regnet zeitweise. Mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 19 Grad ist es etwas wärmer.

Knapp 20 Grad im Osten und Südosten am Montag

Knapp 20 Grad und heiteres Wetter bringt der Montag im Osten und Südosten. «Ansonsten ziehen viele Regenwolken über den Himmel», erklärt Egerer. Die Maximalwerte liegen zwischen 16 und 19, bei längerem Regen im westlichen und südwestlichen Bergland werden es nicht einmal 15 Grad.

Immerhin ist Bodenfrost kein Thema mehr: Nachts liegen die Tiefsttemperaturen verbreitet deutlich über der Null-Grad-Marke.