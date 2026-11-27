Auf einer Irrfahrt durch die Gießener Innenstadt verletzt ein Mann mehrere Menschen. Er handelte in einer akuten Psychose - deshalb soll er jetzt dauerhaft in die Psychiatrie.

Gießen (dpa) – Nach der Chaosfahrt mit Verletzten in der Gießener Innenstadt kommt der beschuldigte 33-Jährige dauerhaft in die Psychiatrie. Dies ordnete das Landgericht Gießen in dem Sicherungsverfahren an und entsprach damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Laut einem psychiatrischen Gutachten war eine akute Psychose Auslöser der Tat kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres.

Der Mann war am 22. Dezember 2025 in der Gießener Innenstadt mit seinem Auto zunächst mit hoher Geschwindigkeit gegen ein anderes Fahrzeug gefahren, auf die Gegenspur gewechselt und gezielt auf einen geparkten Wagen aufgefahren. Dieses Auto wurde durch den Aufprall in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert, wo es eine Passantin erfasste, die schwer verletzt wurde. Danach fuhr der Mann über den Gehweg und verletzte noch zwei weitere Menschen leicht. Nachdem er mit dem Wagen noch gegen ein geparktes Auto geprallt war, wurde er festgenommen.