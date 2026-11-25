Ein Lastwagen in Ägypten fängt Feuer. Plötzlich breitet sich der Brand auch auf weitere Fahrzeuge aus. Mehrere Menschen kommen ums Leben.

Kairo (dpa) – Bei einem Brand in der ägyptischen Provinz Giza nahe der Hauptstadt Kairo sind nach Behördenangaben 30 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben ägyptischer Medien geriet ein Lastwagen mit Gasflaschen in Brand. Die Flaschen explodierten, woraufhin sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreitete, wie es hieß.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium die Opferzahl auf 21 Tote und 15 Verletzte beziffert. Insgesamt 39 Rettungswagen seien im Einsatz gewesen. Die Verletzten seien in drei Krankenhäuser gebracht worden. Das Ministerium erklärte, der Brand sei oberhalb eines Tunnels ausgebrochen. Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie sich riesige Rauch- und Brandwolken auf der Straße ausbreiteten.